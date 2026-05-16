Югра — Химик, результат первого матча 16 мая 2026 года, счет 2:1, плей-офф ВХЛ 2025-2026 (финал, Кубок чемпиона России)

«Югра» одержала победу над «Химиком» в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ
Комментарии

Сегодня, 16 мая, в Ханты-Мансийске завершился первый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ сезона-2025/2026, в котором местная «Югра» принимала «Химик» из Воскресенска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Югра», одержали хозяева со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу югорской команды.

Olimpbet ВХЛ – плей-офф . Финал. 1-й матч
16 мая 2026, суббота. 15:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 1
Химик
Воскресенск
0:1 Холодилин (Пашин, Буруянов) – 30:15 (5x4)     1:1 Казаков (Теряев) – 36:36 (5x4)     2:1 Маклозян – 37:20 (5x4)    

На 31-й минуте нападающий «Химика» Никита Холодилин забил первый гол. На 37-й минуте форвард «Югры» Максим Казаков сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Егор Маклозян вывел югорчан вперёд, установив окончательный счёт — 2:1.

Следующие матчи серии состоятся 18, 21, 23, 26*, 28*, 30* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
