«Югра» одержала победу над «Химиком» в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ

Сегодня, 16 мая, в Ханты-Мансийске завершился первый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ сезона-2025/2026, в котором местная «Югра» принимала «Химик» из Воскресенска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Югра», одержали хозяева со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу югорской команды.

На 31-й минуте нападающий «Химика» Никита Холодилин забил первый гол. На 37-й минуте форвард «Югры» Максим Казаков сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Егор Маклозян вывел югорчан вперёд, установив окончательный счёт — 2:1.

Следующие матчи серии состоятся 18, 21, 23, 26*, 28*, 30* мая.

* если потребуется