«Это не игрок на $ 17 млн». Экс-форвард клубов НХЛ — о Капризове

Бывший форвард клубов НХЛ и КХЛ Мэтт Мёрли заявил, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не должен получать $ 17 млн в год по новому контракту. Это соглашение начнёт действовать со следующего сезона.

«Капризов подписал контракт с зарплатой $ 17 млн за сезон. Но никто в лиге не должен столько зарабатывать. Для команды это неправильно, когда один хоккеист получает $ 750 тыс., а другой – 17 млн. Мы никогда не видели, чтобы кто-то зарабатывал столько.

У Капризова один бросок по воротам в четвёртом матче серии, ни одного – в пятом. Шайба была у него на крюке в овертайме, чтобы выиграть этот матч, но его передача оказалась неточной. Это не игрок на $ 17 млн», – сказал Мэтт Мерли в подкасте Spittin’ Chiclets.

В минувшем регулярном чемпионате 29-летний Капризов провёл 78 матчей, в которых забросил 45 шайб и сделал 44 результативные передачи. В плей-офф на его счету 11 игр и 15 (4+11) очков. «Уайлд» проиграли «Колорадо Эвеланш» (1-4) в серии второго раунда Кубка Стэнли.