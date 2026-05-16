Министр спорта Татарстана Леонов высказался об игре «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал выступление казанского «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с ярославским «Локомотивом» (1-2).

«Казань – спортивная столица нашей страны, огромное количество мероприятий. В один день играют регби, баскетбол, футбол, хоккей. И чемпионат России по прыжкам в воду. Финал есть финал. Там оказались два самых достойных клуба. Разные были пути к нему у команд. Пока для «Ак Барса» всё неоднозначно – в серии было 1-1 и вчера был домашний матч, хороший шанс. Но, к сожалению, «Ак Барс» проиграл.

Я надеюсь, тренерский штаб сделает выводы. Надо брать домашнюю игру, сравнивать в серии. Город, не только город, вся республика живёт хоккеем. Один из самых популярных видов спорта, есть ещё Нижнекамск, «Нефтехимик» достойно играл в плей-офф, есть ещё Альметьевск. Много фан-зон. «Локомотив» достойнейший соперник, они вернулись оттуда, откуда никто уже не возвращается, в серии с «Авангардом». Но мы очень сильно болеем за нашу команду. Хочется, чтобы фарт у «Локо» закончился и начался фарт у «Ак Барса», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

