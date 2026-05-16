Форвард сборной Финляндии Терявяйнен пропустит остаток ЧМ-2026 из-за травмы
Нападающий сборной Финляндии Теуво Терявяйнен пропустит остаток чемпионата мира — 2026 из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Финляндии. Форвард, представляющий «Чикаго Блэкхоукс», получил повреждение в первом матче турнира с командой Германии (3:1).
ЧМ-2026 . Группа A
15 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 1
Германия
1:0 Лунделль (Терявяйнен, Барков) – 08:33 (pp) 2:0 Пульюярви (Терявяйнен, Лунделль) – 43:05 (pp) 2:1 Лойбль (Гаванке) – 48:09 3:1 Рятю (Мяэналанен, Пульюярви) – 55:25
«Досадная ситуация. От имени всей команды желаем Теуво скорейшего выздоровления и удачи», – сказал генеральный менеджер команды Йере Лехтинен.
Отмечается, что Терявяйнена в составе финской сборной заменит нападающий Ээмиль Эрхольц.
Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибурге, с 15 по 31 мая. Финляндия выступает в группе А с командами Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Латвии, Швейцарии и США.
