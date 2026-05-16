Форвард сборной Финляндии Терявяйнен пропустит остаток ЧМ-2026 из-за травмы

Нападающий сборной Финляндии Теуво Терявяйнен пропустит остаток чемпионата мира — 2026 из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Финляндии. Форвард, представляющий «Чикаго Блэкхоукс», получил повреждение в первом матче турнира с командой Германии (3:1).

«Досадная ситуация. От имени всей команды желаем Теуво скорейшего выздоровления и удачи», – сказал генеральный менеджер команды Йере Лехтинен.

Отмечается, что Терявяйнена в составе финской сборной заменит нападающий Ээмиль Эрхольц.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибурге, с 15 по 31 мая. Финляндия выступает в группе А с командами Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Латвии, Швейцарии и США.