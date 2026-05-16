Ник Фолиньо — о контракте с «Миннесотой»: хотел бы получить чуть меньше, чем Капризов

Форвард «Миннесоты Уайлд» Ник Фолиньо ответил на вопрос о своём будущем в клубе. 38-летний нападающий перешёл в «Уайлд» по ходу сезона, присоединившись к своему младшему брату Маркусу. Этим летом Ник может стать неограниченно свободным агентом.

«Я хотел бы получить чуть меньше, чем Кирилл Капризов. Скажем, $ 16 млн [в год] (смеётся)», – приводит слова Фолиньо журналист Майкл Руссо в социальной сети Х.

Напомним, в следующем сезоне в силу вступит рекордный для НХЛ контракт россиянина с кэпхитом $ 17 млн.

Ник также сказал, что влился в коллектив и хотел бы остаться в команде. При этом он пока ещё не определился с тем, будет ли в принципе продолжать играть.

В 54 играх в минувшем регулярном чемпионате за «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесоту» Фолиньо набрал 15 (4+11) очков. В плей-офф на его счету 11 игр и 3 (2+1) очка.