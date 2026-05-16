Черкас: хочу поздравить «Локомотив» с победой, он играл сильнее

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» (4:1, 2-1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

«Я хочу поздравить «Локомотив» с победой, он играл сильнее. Ярославцы были быстрее, выигрывали единоборства. Стоит отметить игру Исаева, когда в ключевые моменты он показал классную игру, помните момент, когда игрок «Ак Барса» вышел один на один с вратарём, сделай он счёт 2:2 — и игра могла перевернуться. Исаев выручил, и в итоге «Локомотив» забросил шайбу», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется