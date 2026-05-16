Ротенберг рассказал, какие вопросы обсуждал с Овечкиным

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал об общении с нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Мы всегда ждём его в России. Скоро увидимся, мы два раза общались, но больше обсуждали развитие хоккея в целом, сборной России, как проводить уроки хоккея, мастер-классы вместе, как это важно. Идёт обмен мнениями. Саша много рассказывает, как работает система в НХЛ, как мы можем что-то улучшить в России. Вот такие вопросы мы обсуждаем», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

Ранее Овечкин заявил, что примет решение о своём будущем по окончании сезона. Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» истекает этим летом.

