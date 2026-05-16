Венгрия — Финляндия, результат матча 16 мая 2026 года, счет 1:4, чемпионат мира по хоккею 2026

Финляндия одержала уверенную победу над сборной Венгрии на чемпионате мира — 2026
Сегодня, 16 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:1.

ЧМ-2026 . Группа A
16 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 4
Финляндия
0:1 Хейнола (Вааканайнен, Пульюярви) – 20:46     0:2 Пульюярви (Барков, Маннинен) – 23:15     1:2 Шебёк (Хорват, Тербоч) – 27:01     1:3 Куокканен (Рятю, Йокихарью) – 36:03     1:4 Пульюярви (Барков, Хейнола) – 42:36 (pp)    

На 21-й минуте защитник сборной Финляндии Вилле Хейнола забил первый гол. На 24-й минуте форвард Ессе Пульюярви удвоил преимущество финнов. На 28-й минуте нападающий Балаж Шебёк сократил отставание команды Венгрии. На 37-й минуте форвард Янне Куокканен забросил третью шайбу финской сборной. На 43-й минуте Пульюярви увеличил преимущество Финляндии, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибурге, с 15 по 31 мая. Венгрия и Финляндия выступают в группе А с командами Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, США и Швейцарии.

