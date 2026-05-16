Фото: Кубок Гагарина проехал по важным достопримечательностям Казани

Кубок Гагарина проехал по важным достопримечательностям Казани. Главный трофей Континентальной хоккейной лиги привезли в Старо-Татарскую слободу, к новому Театру Камала, к Храму всех религий и к колесу обозрения «Вокруг света».

Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

В финальной серии Кубка Гагарина — 2026 играют ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». После трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу железнодорожников. Четвёртая игра серии состоится в воскресенье, 17 мая, в Казани и начнётся в 14:30 мск.

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи матчах победил омский «Авангард», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4-1).