Сборная Канады всухую разгромила Италию на ЧМ-2026, Селебрини оформил дубль

Сегодня, 16 мая, во Фрибурге (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Канады. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 6:0.

На 10-й минуте нападающий сборной Канады Дилан Холлоуэй забил первый гол. На 11-й минуте форвард Фрейзер Минтен удвоил преимущество канадцев. На 17-й минуте нападающий Маклин Селебрини забросил третью шайбу канадской команды, а на 23-й минуте он оформил дубль. На 39-й минуте защитник Эван Бушар забил пятый гол в ворота Италии. Спустя 25 секунд форвард сборной Канады Райан О'Райлли довёл счёт до разгромного — 6:0.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибурге, с 15 по 31 мая. Италия и Канада выступают в группе B с командами Словакии, Норвегии, Словении, Швеции, Чехии и Дании.