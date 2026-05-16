Главная Хоккей Новости

Италия — Канада, результат матча 16 мая 2026 года, счет 0:6, чемпионат мира по хоккею 2026

Сборная Канады всухую разгромила Италию на ЧМ-2026, Селебрини оформил дубль
Сегодня, 16 мая, во Фрибурге (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Канады. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 6:0.

ЧМ-2026 . Группа B
16 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Италия
Окончен
0 : 6
Канада
0:1 Холлоуэй (Таварес, О'Райлли) – 09:21     0:2 Минтен (Браун, Матейчук) – 10:08     0:3 Селебрини (Мартон, Нурс) – 16:56     0:4 Селебрини (Козенс, Кросби) – 22:09     0:5 Бушар (Селебрини, Виларди) – 38:14 (pp)     0:6 О'Райлли (Таварес, Холлоуэй) – 38:39    

На 10-й минуте нападающий сборной Канады Дилан Холлоуэй забил первый гол. На 11-й минуте форвард Фрейзер Минтен удвоил преимущество канадцев. На 17-й минуте нападающий Маклин Селебрини забросил третью шайбу канадской команды, а на 23-й минуте он оформил дубль. На 39-й минуте защитник Эван Бушар забил пятый гол в ворота Италии. Спустя 25 секунд форвард сборной Канады Райан О'Райлли довёл счёт до разгромного — 6:0.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибурге, с 15 по 31 мая. Италия и Канада выступают в группе B с командами Словакии, Норвегии, Словении, Швеции, Чехии и Дании.

Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
