Эллиотт Фридман высказался о кандидатах на пост тренера «Торонто»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о кандидатах на пост главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс». В среду, 13 мая, Крэйг Берюбе был уволен со своей должности.

– Берюбе покинул пост главного тренера «Торонто» после двух сезонов. И, судя по всему, это застало некоторых врасплох. Думаешь, самого Берюбе это тоже застало врасплох?

– Да. Интересно, не была ли одна из причин, по которым некоторые люди думали, что он вернётся, в том, что, как я слышал, встреча прошла довольно дружелюбно и некоторые люди уходили с неё с чувством: «О, хорошо, это сработает».

Меня там не было. Не могу объяснить, почему так произошло, но определённо ходили слухи, что некоторые ушли с чувством оптимизма, а это, очевидно, было не так. Как я уже говорил, думаю, они свяжутся с Кэссиди, чтобы поговорить, но я бы не стал… Я бы сказал, что крайне маловероятно, что он в итоге станет главным тренером в «Торонто».

Я думаю, что они готовы к переменам, к новому, другому человеку. Я считаю, что Мэлотра – подходящий кандидат. Думаю, что Вудкрофт – потенциальный кандидат. Я думаю, что, если бы Дэвид Карл захотел с ними поговорить, он был бы кандидатом. И думаю, что будут и другие, – приводит слова Фридмана Sportsnet.