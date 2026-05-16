Форвард «Филадельфии» Гребёнкин может пропустить начало нового сезона из-за травмы

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин может пропустить начало следующего сезона из-за травмы. Об этом сообщает журналист Джейми Баскоу в социальной сети Х со ссылкой на слова генерального менеджера клуба Даниэля Бриера.

Напомним, россиянин не играл с 21 марта. У хоккеиста повреждение верхней части тела.

Действующий контракт Гребёнкина с «Филадельфией» рассчитан до конца сезона, после этого он может стать ограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний форвард провёл 55 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при полезности «-7».

