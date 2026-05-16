Главный тренер МХК «Спартак» Барков оценил победу над «Локо» во втором матче серии

Главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал победу над «Локо» (3:1, 1-1) во втором матче финальной серии Кубка Харламова — 2026.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 2-й матч
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
1 : 3
МХК Спартак
Москва
0:1 Быков (Савельев) – 08:04 (5x5)     0:2 Филимонов (Гаврилов) – 26:14 (5x5)     1:2 Котков (Елезов) – 30:09 (5x5)     1:3 Кожушко – 59:35 (en)    

– Равная игра, как и прошлая. Просто нам удалось допустить меньше ошибок. Надёжно сыграл вратарь, мы выстояли в нужный момент и хорошо играли в атаке.

– Сегодня у «Спартака» не было удалений, ориентировали ребят на чистую игру?
– Конечно. Мы постоянно ориентируем ребят, просто это не всегда получается. Чем дальше мы идём, тем больше парни проникаются и понимают, что дисциплина – это важный элемент игры и каждая ошибка может поломать всю игру.

– Как вы оцените фактор первого гола?
– Забить первыми – это важно. Забросив шайбу, а то и вторую, проигрывать матч уже негоже. Это должна быть победа. И неважно, как мы будем играть: ловить всё на себя в обороне или бегать в зоне соперника. Надо ориентировать ребят на то, что это преимущество, которое нельзя упустить.

– Второй гол получился победным – бросок сразу после выигранного вбрасывания. Ребята сами к этому пришли или это вы им подсказали?
– У нас есть розыгрыши. Если в составе есть игроки, которые могут бросить очень хорошо, точно и сильно, то почему бы этим не пользоваться? Выигранное вбрасывание в зоне атаки – это всегда преимущество. Здесь важен и тот, кто бросает, и тот, кто может вчистую выиграть вбрасывание. Нам это удалось, и Филимонов использовал свой точный бросок.

– Вас напрягает, что в финале у «Спартака» не всё получается в большинстве?
– Конечно. Мы постоянно работаем над большинством. Понятно, что соперник читает, смотрит и знает наши сильные стороны при игре в спецбригадах, поэтому многое перекрывает. Сегодня у нас был хороший голевой момент, надо было его реализовывать, но шайба попала в штангу. Надеюсь, в следующей игре мы забьём в большинстве. Соперник тоже не забил нам в формате «пять на четыре», поэтому наше меньшинство тоже сработало хорошо, — приводит слова Баркова пресс-служба МХЛ.

