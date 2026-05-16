Главный тренер «Локо» Таубер прокомментировал поражение от МХК «Спартак»

Главный тренер «Локо» Олег Таубер высказался о поражении от МХК «Спартак» (1:3, 1-1) во втором матче финальной серии Кубка Харламова — 2026.

– В финале каждая ошибка влияет на исход матча. Мы допустили ошибки, неправильно сыграли на своей синей линии. Много пересматривали второй гол – просто соперник хорошо попал. Наверное, ещё 100 раз так брось и шайба не залетит. Нам надо добавлять в агрессии, создавать напряжение и доставлять больше проблем под воротами соперника. «Спартак» был заряженнее.

– «Локо» действительно мало бросал – просто эмоций было меньше?

– Не сказал бы, что это из-за эмоций. Пока игра идёт, всё хорошо, и, сколько ты ни говори, до ребят не доходит. На подсознательном уровне сидит, что можно позволить себе чуть больше. Это психология. Только поражения заставляют ребят внимательнее подходить к этим моментам.

– Вчера у «Локо» не было тренировки, это как-то повлияло на сегодняшнюю игру?

– Нет, абсолютно. Сегодня у нас было хорошее движение. Первый матч был вечерний, а через день уже дневной, поэтому мы решили не проводить тренировку.

– Планируете изменения в составе на следующий матч?

– Думаю, что изменения в сочетаниях будут.

– В первом матче «Локо» забивал после ошибок соперника. Почему сегодня вашей команде не удалось вынудить «Спартак» больше ошибаться?

– Сегодня тоже было достаточно моментов, которые классные игроки должны реализовывать. 2008 год рождения как раз неплохо играет, хотелось бы увидеть большего от старших ребят.

– Было ощущение, что голкипер «Спартака» Семён Фролов сегодня нервничал. Не было желания ориентировать ребят на то, чтобы больше набрасывали на ворота и создавали там трафик?

– Думаете, мы этого им не говорим? Именно это мы и просили, но парни хотели больше красивых голов и креативных действий, хотя в финале уже не до этого. Мы мало бросаем. В финале редко проходят комбинации до пустых ворот, — приводит слова Таубера пресс-служба МХЛ.