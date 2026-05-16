Щитов предположил, в чём причина поражения «Ак Барса» от «Локомотива» в третьем матче

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» (4:1, 2-1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

«Со стороны сложно судить о причинах такого поражения, истинные причины знает только тренерский штаб «Ак Барса». Вполне возможно, игроки оставили эмоции после крупной победы во втором матче, такое бывает. «Локомотив», наоборот, разозлился. Стоит отметить, что «Локо» играл в большинстве четыре минуты, а в конце большинства забил, может быть, это был психологический надлом «Ак Барса». А потом Паник забил второй гол, броском с нулевого угла. В следующей игре будет тяжело уже «Локомотиву», потому что «Ак Барс» будет делать всё, чтобы вернуться в серию», — приводит слова Щитова Vprognoze.

