Цуккарелло: лучше подписать контракт побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги

Форвард «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло заявил, что хочет продолжить карьеру и подписать новый контракт с клубом. Летом 38-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом.

«Мне лучше подписать контракт побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Потом уже ничего не останется. Капризов и так почти всё себе взял. Но он подкинет мне наличных в случае чего (улыбается)», – сказал Цуккарелло на пресс-конференции.

Напомним, со следующего сезона вступает в силу рекордный для НХЛ контракт российского нападающего Кирилла Капризова с кэпхитом $ 17 млн.

В минувшем регулярном чемпионате Цуккарелло провёл 59 матчей, в которых он набрал 54 (15+39) очка. В плей-офф на его счету восемь игр и 9 (4+5) очков.