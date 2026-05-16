Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Цуккарелло: лучше подписать контракт побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги

Цуккарелло: лучше подписать контракт побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги
Комментарии

Форвард «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло заявил, что хочет продолжить карьеру и подписать новый контракт с клубом. Летом 38-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом.

«Мне лучше подписать контракт побыстрее, пока Куинн Хьюз не забрал все деньги. Потом уже ничего не останется. Капризов и так почти всё себе взял. Но он подкинет мне наличных в случае чего (улыбается)», – сказал Цуккарелло на пресс-конференции.

Напомним, со следующего сезона вступает в силу рекордный для НХЛ контракт российского нападающего Кирилла Капризова с кэпхитом $ 17 млн.

В минувшем регулярном чемпионате Цуккарелло провёл 59 матчей, в которых он набрал 54 (15+39) очка. В плей-офф на его счету восемь игр и 9 (4+5) очков.

Материалы по теме
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android