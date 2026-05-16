Нападающий Микаэль Гранлунд присоединится к сборной Финляндии на ЧМ-2026

Нападающий «Анахайм Дакс» Микаэль Гранлунд присоединится к сборной Финляндии на чемпионате мира — 2026. 34-летний форвард стал доступен для национальной команды после того, как «утки» проиграли «Вегас Голден Найтс» в серии второго раунда Кубка Стэнли.

Гранлунд прибудет в Цюрих в среду, 20 мая. Скорее всего, хоккеист выйдет на лёд в четверг, 21 мая, в матче со сборной Латвии.

«Микке привнесёт в команду огромный опыт выступлений на международном уровне, лидерские качества и универсальные навыки», – приводит слова генерального менеджера сборной Финляндии Йере Лехтинена Iltalehti.

Для Гранлунда это восьмой чемпионат мира среди взрослых команд. Он является двукратным чемпионом мира (2011, 2022), обладателем серебряной медали на ЧМ-2016 и двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр (2014, 2026).

