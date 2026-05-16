Владимир Крикунов высказался о финальной серии Кубка Гагарина — 2026

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-1).

«Команды одинаковые по силе. Чуть-чуть не тот настрой в матче, потеря формы, и сразу вылезает большое преимущество одной команды в матче. Очень сложно предугадать результат этого финала.

Я бы не сказал, что у «Ак Барса» всегда была такая атака. Они же так разыгрались только к концу регулярки, и в плей-офф начали играть по-другому.

Когда после Никитина начал работать Хартли, «Локомотив» продолжал играть в тот же хоккей. Только к концу сезона команда перестроилась, ушла от суперстрогой игры. Они стали более агрессивными в атаке», – приводит слова Крикунова «Советский спорт».