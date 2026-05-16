Сегодня, 16 мая, состоялись два матча Кубка Будущего. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Будущего на 16 мая 2026 года:

Беларусь U20 – Россия U18 — 3:2 ОТ;

Россия U20 – Сборная СХЛ — 3:2.

Турнир проходит с 14 по 17 мая в Новосибирске. Всего в Кубке Будущего принимают участие четыре команды. В воскресенье, 17 мая, сыграют Россия U18 и сборная СХЛ, а также Россия U20 и Беларусь U20. В пятницу, 15 мая, состоялся турнир 3х3 в рамках Кубка Будущего, где победу одержала сборная России U20, обыграв Россию U18 по буллитам со счётом 4:3. Третье место заняла сборная СХЛ.