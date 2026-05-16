Швейцария победила сборную Латвии на домашнем чемпионате мира — 2026

Сегодня, 16 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Латвии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 4:2.

На 31-й минуте нападающий сборной Швейцарии Тимо Майер забил первый гол. На 32-й минуте форвард команды Латвии Рудольф Балцерс сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Дамьен Риа вывел швейцарцев вперёд. На 41-й минуте защитник Дин Кукан забросил третью шайбу швейцарской команды. На 53-й минуте Риа укрепил преимущество Швейцарии, оформив дубль. На последней минуте Балцерс оформил дубль и сократил отставание латвийской сборной, установив окончательный счёт — 2:4.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибурге, с 15 по 31 мая. Швейцария и Латвия выступают в группе А с командами Австрии, Великобритании, Германии, США, Венгрии и Финляндии.