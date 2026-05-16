Сборная Словении одержала победу над Чехией в овертайме на ЧМ-2026

Сегодня, 16 мая, во Фрибурге (Швейцария) на стадионе «БСФ-Арена» завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Чехии. Победу в овертайме одержали словенские хоккеисты со счётом 3:2.
На 10-й минуте нападающий сборной Словении Матиц Тёрёк забил первый гол. На 25-й минуте форвард команды Чехии Мартин Каут сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Лукаш Седлак вывел чехов вперёд. На 49-й минуте словенский форвард Анже Куралт сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий сборной Словении Марцель Махковец.
Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибурге, с 15 по 31 мая. Словения и Чехия выступают в группе B с командами Словакии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Канады.