Словения — Чехия, результат матча 16 мая 2026 года, счет 3:2 ОТ, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Словении одержала победу над Чехией в овертайме на ЧМ-2026
Сегодня, 16 мая, во Фрибурге (Швейцария) на стадионе «БСФ-Арена» завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Чехии. Победу в овертайме одержали словенские хоккеисты со счётом 3:2.

ЧМ-2026 . Группа B
16 мая 2026, суббота. 21:20 МСК
Словения
Окончен
3 : 2
ОТ
Чехия
1:0 Тёрёк (Дрозг, Саболич) – 09:49 (pp)     1:1 Каут (Меловски) – 24:44     1:2 Седлак (Кемпны, Мандат) – 37:14     2:2 Куралт (Голичич, Тичар) – 48:28     3:2 Махковец (Тичар) – 61:14    

На 10-й минуте нападающий сборной Словении Матиц Тёрёк забил первый гол. На 25-й минуте форвард команды Чехии Мартин Каут сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Лукаш Седлак вывел чехов вперёд. На 49-й минуте словенский форвард Анже Куралт сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий сборной Словении Марцель Махковец.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибурге, с 15 по 31 мая. Словения и Чехия выступают в группе B с командами Словакии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Канады.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
