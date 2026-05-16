ЧМ по хоккею — 2026: результаты на 16 мая, календарь, таблица

Сегодня, 16 мая, состоялись шесть матчей в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Результаты матчей чемпионата мира — 2026 на 16 мая 2026 года:

Великобритания – Австрия — 2:5;

Словакия – Норвегия — 2:1;

Венгрия – Финляндия — 1:4;

Италия – Канада — 0:6;

Словения – Чехия — 3:2 ОТ;

Швейцария – Латвия — 4:2.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.