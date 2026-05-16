Сегодня, 16 мая, состоялся второй матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча финальной серии плей-офф МХЛ на 16 мая 2026 года:

«Локо» – МХК «Спартак» — 1:3 (счёт в серии 1-1).

Следующие матчи серии состоятся 18, 20, 22, 24*, 26* мая.

* если потребуется

Финальная серия пройдёт до четырёх побед. Отметим, что для красно-белых это второй финал МХЛ подряд. Именно они являются действующими обладателями Кубка Харламова. МХК «Локо» в последний раз доходил до финала в сезоне-2023/2024, однако уступил трофей «СКА-1946».