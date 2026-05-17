Карбери рассказал о подготовке к новому сезону на фоне неопределённого будущего Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о том, как он готовится к следующему сезоне НХЛ, на фоне неопределённого будущего российского нападающего Александра Овечкина.

«Да, именно поэтому мы стараемся дать Овечкину, особенно сейчас, пока ещё продолжается плей-офф, столько пространства, сколько ему нужно. Чтобы он побыл с семьёй, смог спокойно сделать шаг назад и всё обдумать. Именно так к этому подходит организация, и так же буду подходить я. Что касается планирования, как будет выглядеть команда, большинство, сочетания звеньев, конкретных сроков нет, но да, прямо сейчас я фактически готовлюсь к двум разным сценариям», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026