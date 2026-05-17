Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карбери рассказал о подготовке к новому сезону на фоне неопределённого будущего Овечкина

Карбери рассказал о подготовке к новому сезону на фоне неопределённого будущего Овечкина
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о том, как он готовится к следующему сезоне НХЛ, на фоне неопределённого будущего российского нападающего Александра Овечкина.

«Да, именно поэтому мы стараемся дать Овечкину, особенно сейчас, пока ещё продолжается плей-офф, столько пространства, сколько ему нужно. Чтобы он побыл с семьёй, смог спокойно сделать шаг назад и всё обдумать. Именно так к этому подходит организация, и так же буду подходить я. Что касается планирования, как будет выглядеть команда, большинство, сочетания звеньев, конкретных сроков нет, но да, прямо сейчас я фактически готовлюсь к двум разным сценариям», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026

Материалы по теме
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android