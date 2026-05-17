Тренер «Вашингтона» рассказал, что помогало Овечкину играть в последних сезонах НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о том, что помогало российскому нападающему Александру Овечкину играть в последних сезонах НХЛ.

«Да, думаю, это действительно помогало ему в последние пару лет, видеть, как в «Вашингтоне» начинает оживать молодое поколение. По мере того как команда становится моложе и мы постепенно смотрим вперёд, к тому, как будет выглядеть эпоха после Ови, это временами придавало ему энергии и дополнительный импульс. Просто видеть, с каким энтузиазмом приходят эти молодые ребята, какой у них уровень мастерства. Нет сомнений, что это в какой-то степени помогало ему в последние несколько сезонов», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026.