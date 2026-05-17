«Это стало историей». Карбери — об игровой позиции Овечкина в некоторых матчах сезона НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, почему в некоторых матчах сезона использовал российского нападающего Александра Овечкина в своей зоне обороны.

«Знаете почему? Потому что, о чём вы и говорите, это стало историей. Честно говоря, я мог бы довольно часто ставить его на вбрасывания в зоне обороны. Но, если честно, я смотрю на это так: в игре и в моей работе главного тренера задача — ставить его в позиции, где он будет максимально успешен с точки зрения использования. Поэтому да, он мог бы провести сотню стартов в зоне обороны, но я бы подумал: «Окей, давай в этой ситуации оставим его вне этого, а здесь дадим ещё один старт в зоне атаки

Он начинает смены в зоне атаки больше, чем кто-либо другой, и это делается намеренно. Потому что никто не может забросить шайбу в ворота так, как он, когда начинает вбрасывание всего в 25 футах от ворот. Именно так мы его используем, и именно так я должен выстраивать стратегию и максимально эффективно применять его в 40 лет, чтобы он был успешен изо дня в день».», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026.