Экс-игрок «Вашингтона» объяснил, чем Овечкин превосходил Кросби и Маккиннона на пике формы

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Лайк высказался об игровых качествах российского нападающего Александра Овечкина на пике формы.

«То, что у него действительно есть, и я буду на этом настаивать, он мог соревноваться на уровне, который недоступен никому другому. Даже Сидни Кросби, даже сейчас Маккиннон. Я был очень близко к нему, мы были одноклубниками, и ты видел этот чёртов огонь в его глазах. В его взгляде была просто ярость, он мог тебя уничтожить. Он мог пройти через тебя, обыграть, как угодно, он мог играть в любом стиле. И именно в этом он был лучше любого игрока в лиге, и это буквально втягивало тебя в войну. Когда ты видел его в первые три, четыре, пять лет, он просто крушил всё», — приводит слова Лайка Russian Machine Never Breaks.

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026.

