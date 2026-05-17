Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» в XXI веке в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит шестой матч 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Баффало Сэйбрз». На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Монреаля».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
3 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32     1:1 Джекай (Эванс) – 01:40     2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp)     3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh)     3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp)     3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00     3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp)     3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В составе «Монреаля» одну из шайб забросил российский нападающий Иван Демидов.

Иван Демидов (20 лет, 157 дней) стал вторым самым молодым полевым игроком «Монреаль Канадиенс», забившим гол в потенциально решающем матче серии, уступив только Анри Ришару (20 лет, 27 дней в 5-м матче полуфинала 1956 года).

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Демидов принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив два гола и пять результативных передач.

