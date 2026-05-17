Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» в XXI веке в плей-офф НХЛ
В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит шестой матч 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Баффало Сэйбрз». На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Монреаля».
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
3 : 5
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32 1:1 Джекай (Эванс) – 01:40 2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp) 3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh) 3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp) 3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00 3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp) 3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В составе «Монреаля» одну из шайб забросил российский нападающий Иван Демидов.
Иван Демидов (20 лет, 157 дней) стал вторым самым молодым полевым игроком «Монреаль Канадиенс», забившим гол в потенциально решающем матче серии, уступив только Анри Ришару (20 лет, 27 дней в 5-м матче полуфинала 1956 года).
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Демидов принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив два гола и пять результативных передач.
