Вратаря «Баффало» заменили через 10 минут матча после 3 пропущенных за 3 броска в створ
Голкипер «Баффало Сэйбрз» Алекс Лайон был заменён на 11-й минуте шестого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в канадском Монреале. На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:3 в пользу хозяев льда.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
3 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32     1:1 Джекай (Эванс) – 01:40     2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp)     3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh)     3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp)     3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00     3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp)     3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59    

Вратарь «Баффало» покинул лёд после того, как пропустил три шайбы после трёх ударов в створ. Американского голкипера сменил на площадке финн Укко-Пекка Луукконен.

До этого матча плей-офф 33-летний Лайон провёл в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли девять матчей, в которых пропускал в среднем 2,25 гола за игру при проценте спасений — 91,7%. В активе Лууконена перед этим матчем было четыре встречи: 4,2 пропущенных за игре при проценте спасений — 85,1%.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
