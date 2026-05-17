Вратаря «Баффало» заменили через 10 минут матча после 3 пропущенных за 3 броска в створ

Голкипер «Баффало Сэйбрз» Алекс Лайон был заменён на 11-й минуте шестого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в канадском Монреале. На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:3 в пользу хозяев льда.

Вратарь «Баффало» покинул лёд после того, как пропустил три шайбы после трёх ударов в створ. Американского голкипера сменил на площадке финн Укко-Пекка Луукконен.

До этого матча плей-офф 33-летний Лайон провёл в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли девять матчей, в которых пропускал в среднем 2,25 гола за игру при проценте спасений — 91,7%. В активе Лууконена перед этим матчем было четыре встречи: 4,2 пропущенных за игре при проценте спасений — 85,1%.