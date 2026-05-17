Демидов превзошёл достижение Кофилда в «Монреале» в рамках Кубка Стэнли последних 35 лет

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отличился голом в шестом матче 1/4 финала Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр», и вошёл в историю канадского клуба.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Демидов (20 лет, 157 дней) стал вторым игроком «Монреаля», которому это удалось сделать в потенциально решающем матче серии в возрасте 20 лет или моложе за последние 35 лет, после Коула Кофилда. Американцу на момент достижения в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли — 2021 было 20 лет и 173 дня.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Демидов принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив два гола и пять результативных передач.

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 5:3 в пользу гостей. При этом на данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Монреаля».