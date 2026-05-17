Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Демидов превзошёл достижение Кофилда в «Монреале» в рамках Кубка Стэнли последних 35 лет

Демидов превзошёл достижение Кофилда в «Монреале» в рамках Кубка Стэнли последних 35 лет
Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отличился голом в шестом матче 1/4 финала Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр», и вошёл в историю канадского клуба.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
3 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32     1:1 Джекай (Эванс) – 01:40     2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp)     3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh)     3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp)     3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00     3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp)     3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Демидов (20 лет, 157 дней) стал вторым игроком «Монреаля», которому это удалось сделать в потенциально решающем матче серии в возрасте 20 лет или моложе за последние 35 лет, после Коула Кофилда. Американцу на момент достижения в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли — 2021 было 20 лет и 173 дня.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Демидов принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив два гола и пять результативных передач.

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 5:3 в пользу гостей. При этом на данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Монреаля».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Материалы по теме
Вратаря «Баффало» заменили через 10 минут матча после 3 пропущенных за 3 броска в створ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android