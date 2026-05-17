«Баффало» разгромил «Монреаль» на выезде и сравнял счёт в серии. У Демидова — гол

Завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на льду «Белл-центра» и закончилась победой гостей со счётом 8:3.

В составе хозяев отличились канадский защитник Арбер Джекай, российский нападающий Иван Демидов, а также канадский форвард Джейк Эванс (1+1).

У гостей заброшенными шайбами отметились шведский защитник Расмус Далин (1+4), американский форвард Джейсон Цукер (1+1), канадские нападающие Зак Бенсон и Джек Куинн, сделавший дубль, а также финский форвард Конста Хелениус и американский нападающий Тейдж Томпсон, который также оформил ассистентский хет-трик. Точку в матче поставил американский защитник Зак Метса, забросивший восьмую шайбу.

Таким образом, счёт в серии сравнялся: 3-3.

Решающая игра серии между командами состоится 19 мая в Баффало. Начало — в 4:30 по мск.

В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».