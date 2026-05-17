Монреаль Канадиенс – Баффало Сэйбрз, результат матча 17 мая 2026, счет 3:8, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Баффало» разгромил «Монреаль» на выезде и сравнял счёт в серии. У Демидова — гол
Завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на льду «Белл-центра» и закончилась победой гостей со счётом 8:3.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32     1:1 Джекай (Эванс) – 01:40     2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp)     3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh)     3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp)     3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00     3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp)     3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59     3:6 Куинн (Томпсон, Далин) – 49:58 (pp)     3:7 Томпсон – 54:12     3:8 Метса (Маклауд, Далин) – 57:49 (pp)    

В составе хозяев отличились канадский защитник Арбер Джекай, российский нападающий Иван Демидов, а также канадский форвард Джейк Эванс (1+1).

У гостей заброшенными шайбами отметились шведский защитник Расмус Далин (1+4), американский форвард Джейсон Цукер (1+1), канадские нападающие Зак Бенсон и Джек Куинн, сделавший дубль, а также финский форвард Конста Хелениус и американский нападающий Тейдж Томпсон, который также оформил ассистентский хет-трик. Точку в матче поставил американский защитник Зак Метса, забросивший восьмую шайбу.

Таким образом, счёт в серии сравнялся: 3-3.

Решающая игра серии между командами состоится 19 мая в Баффало. Начало — в 4:30 по мск.

В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
