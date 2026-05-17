«Баффало» во второй раз в истории клуба забросил восемь шайб в плей-офф НХЛ

Завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на льду «Белл-центра» и закончилась победой гостей со счётом 8:3.

«Баффало» во второй раз в истории клуба забросил восемь шайб в плей-офф НХЛ — впервые это произошло в 1992 году против «Бостона» (9:3).

Заброшенными шайбами отметились Джек Куинн, сделавший дубль, а также Расмус Далин, Джейсон Цукер, Зак Бенсон, Конста Хелениус, Тейдж Томпсон и Зак Метса.

Таким образом, счёт в серии сравнялся: 3-3.

Решающий матч серии между клубами пройдёт 19 мая в Баффало. Начало — в 4:30 по мск.

В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».