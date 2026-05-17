«Монреаль» в матче с «Баффало» установил клубный рекорд XXI века. Такое было 53 года назад

Недавно завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на льду «Белл-центра» и закончилась победой гостей со счётом 8:3 и вошёл в историю.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32     1:1 Джекай (Эванс) – 01:40     2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp)     3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh)     3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp)     3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00     3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp)     3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59     3:6 Куинн (Томпсон, Далин) – 49:58 (pp)     3:7 Томпсон – 54:12     3:8 Метса (Маклауд, Далин) – 57:49 (pp)    

«Монреаль» забил трижды за первые 10:14 шестого матча — это второй самый быстрый старт команды в потенциально победной игре серии после четвертьфинала 1973 года (8:53).

Напомним, счёт в серии после этой игры сравнялся: 3-3. Решающая игра серии между командами состоится 19 мая в Баффало. Начало — в 4:30 по мск.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

