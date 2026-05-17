«Монреаль» в матче с «Баффало» установил клубный рекорд XXI века. Такое было 53 года назад

Недавно завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на льду «Белл-центра» и закончилась победой гостей со счётом 8:3 и вошёл в историю.

«Монреаль» забил трижды за первые 10:14 шестого матча — это второй самый быстрый старт команды в потенциально победной игре серии после четвертьфинала 1973 года (8:53).

Напомним, счёт в серии после этой игры сравнялся: 3-3. Решающая игра серии между командами состоится 19 мая в Баффало. Начало — в 4:30 по мск.

