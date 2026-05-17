Расписание матчей Кубка Будущего на 17 мая 2026 года

Сегодня, 17 мая, состоялись два матча Кубка Будущего. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Будущего на 17 мая 2026 года (время московское):

9:30. Россия U18 – Сборная СХЛ;

13:30. Россия U20 – Беларусь U20

Турнир проходит с 14 по 17 мая в Новосибирске. Всего в Кубке Будущего принимают участие четыре команды. В пятницу, 15 мая, состоялся турнир «3х3» в рамках Кубка Будущего, где победу одержала сборная России U20, обыграв Россию U18 по буллитам со счётом 4:3. Третье место заняла сборная СХЛ, которая победила Беларусь U20 со счётом 5:0.

На данный момент первое место в турнирной таблице занимает Беларусь U20, в активе которой четыре набранных очка. Россия U20 располагается на второй строчке (четыре очка), российская команда U18 — третья (одно очко), сборная СХЛ — четвёртая (0 очков).