Форвард сборной Канады О'Райлли высказался о разгромной победе над Италией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли прокомментировал победу над командой Италии (6:0) на чемпионате мира 2026 года. Форвард набрал 2 (1+1) очка в этом матче. В стартовой встрече турнира Канада обыграла Швецию (5:3).

«Я думаю, это была хорошая игра для нас. С каждым матчем мы чувствуем себя всё более комфортно в рамках нашей системы. Конечно, Швеция и Италия – разные команды, но они играли упорно. Мы сделали много хороших вещей, так что можем отталкиваться от этого», – приводит слова О'Райлли официальный сайт ИИХФ.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибурге, с 15 по 31 мая. Италия и Канада выступают в группе B с командами Словакии, Норвегии, Словении, Швеции, Чехии и Дании.