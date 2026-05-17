Форвард сборной Канады О'Райлли высказался о разгромной победе над Италией на ЧМ-2026
Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли прокомментировал победу над командой Италии (6:0) на чемпионате мира 2026 года. Форвард набрал 2 (1+1) очка в этом матче. В стартовой встрече турнира Канада обыграла Швецию (5:3).
ЧМ-2026 . Группа B
16 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Италия
Окончен
0 : 6
Канада
0:1 Холлоуэй (Таварес, О'Райлли) – 09:21 0:2 Минтен (Браун, Матейчук) – 10:08 0:3 Селебрини (Мартон, Нурс) – 16:56 0:4 Селебрини (Козенс, Кросби) – 22:09 0:5 Бушар (Селебрини, Виларди) – 38:14 (pp) 0:6 О'Райлли (Таварес, Холлоуэй) – 38:39
«Я думаю, это была хорошая игра для нас. С каждым матчем мы чувствуем себя всё более комфортно в рамках нашей системы. Конечно, Швеция и Италия – разные команды, но они играли упорно. Мы сделали много хороших вещей, так что можем отталкиваться от этого», – приводит слова О'Райлли официальный сайт ИИХФ.
Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибурге, с 15 по 31 мая. Италия и Канада выступают в группе B с командами Словакии, Норвегии, Словении, Швеции, Чехии и Дании.
Комментарии
