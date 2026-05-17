Расписание матча финальной серии плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 17 мая 2026 года

Сегодня, 17 мая, состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матча финальной серии плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 17 мая 2026 года (время московское):

14:30. «Ак Барс» – «Локомотив».

Матч «Ак Барс» — «Локомотив» 17 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Серия продлится до четырёх побед. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу ярославского клуба. Первые две встречи прошли в Ярославле — 11 и 13 мая. Третья игра состоялась в Казани 15 мая. Следующий матч пройдёт 19 мая в Ярославле. При необходимости оставшиеся игры состоятся 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

На стадии полуфиналов «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) был сильнее магнитогорского «Металлурга».

