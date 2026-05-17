Капитан «Авангарда» поблагодарил болельщиков за поддержку после вылета команды из плей-офф

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после вылета омской команды из плей-офф Континентальной хоккейной лиги поблагодарил болельщиков за поддержку. «Авангард» проиграл «Локомотиву» (3-4) в семиматчевой серии полуфинала Кубка Гагарина, ведя по ходу серии со счётом 3-1.

«Выхожу на связь, друзья. Было очень много мыслей после вылета, даже задумывался закрыть соцсети. Но сейчас отпустило.

Жизнь продолжается, надо двигаться вперед. А из поражения мы обязательно извлечём пользу и вернёмся ещё сильнее.

Всем спасибо за поддержку, за то, что остаетесь с командой!» – написал Шарипзянов в своём телеграм-канале.