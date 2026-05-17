«Ак Барс» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 мая, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между местным «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Серия продлится до четырёх побед. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу ярославского клуба. Первые две встречи прошли в Ярославле — 11 и 13 мая. Третья игра состоялась в Казани 15 мая. Следующий матч пройдёт 19 мая в Ярославле. При необходимости оставшиеся игры состоятся 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).