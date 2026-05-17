Луукконен из «Баффало» вошёл в список вратарей с победами при выходе на замену в плей-офф

Вратарь «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен вышел на замену и записал в актив победу в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (8:3, 3-3). 27-летний финн вступил в игру на 11-й минуте при счёте 1:3, заменив Алекса Лайона, пропустившего три шайбы после четырёх бросков.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Луукконен стал шестым вратарём в истории лиги с победой после выхода на замену в матче плей-офф при угрозе вылета. Ранее такое достижение покорилось Гэри Бромли (1980, «Ванкувер Кэнакс»), Гранту Фюру (1984, «Эдмонтон Ойлерз»), Дону Бопре (1985, «Миннесота Норт Старз»), Брайану Буше (2011, «Филадельфия Флайерз») и Илье Брызгалову (2014, «Миннесота Уайлд»). Отметим, что Фюр и Брызгалов одержали свои победы в седьмых матчах серий.

Луукконен, которого заменили по ходу пятого матча серии после пяти пропущенных шайб, на этот раз остался «сухим», сделав 18 сейвов.