Луукконен из «Баффало» вошёл в список вратарей с победами при выходе на замену в плей-офф

Вратарь «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен вышел на замену и записал в актив победу в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (8:3, 3-3). 27-летний финн вступил в игру на 11-й минуте при счёте 1:3, заменив Алекса Лайона, пропустившего три шайбы после четырёх бросков.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32     1:1 Джекай (Эванс) – 01:40     2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp)     3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh)     3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp)     3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00     3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp)     3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59     3:6 Куинн (Томпсон, Далин) – 49:58 (pp)     3:7 Томпсон – 54:12     3:8 Метса (Маклауд, Далин) – 57:49 (pp)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Луукконен стал шестым вратарём в истории лиги с победой после выхода на замену в матче плей-офф при угрозе вылета. Ранее такое достижение покорилось Гэри Бромли (1980, «Ванкувер Кэнакс»), Гранту Фюру (1984, «Эдмонтон Ойлерз»), Дону Бопре (1985, «Миннесота Норт Старз»), Брайану Буше (2011, «Филадельфия Флайерз») и Илье Брызгалову (2014, «Миннесота Уайлд»). Отметим, что Фюр и Брызгалов одержали свои победы в седьмых матчах серий.

Луукконен, которого заменили по ходу пятого матча серии после пяти пропущенных шайб, на этот раз остался «сухим», сделав 18 сейвов.

