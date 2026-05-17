Далин — первый защитник в истории НХЛ с пятью очками в матче плей-офф при угрозе вылета

Капитан «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин набрал 5 (1+4) очков в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (8:3, 3-3). Как сообщает пресс-служба НХЛ, он стал первым защитником в истории лиги, кому удалось набрать пять очков в матче плей-офф при угрозе вылета.

Общий рекорд (шесть очков) делят форварды Дэррил Ситтлер (1976, «Торонто Мэйпл Лифс», 5+1 в шестом матче четвертьфинала с «Филадельфией Флайерз» – 8:5, счёт в серии – 3-4) и Юхан Франзен (2010, «Детройт Ред Уингз», 4+2 в четвёртом матче серии второго раунда с «Сан-Хосе Шаркс» – 7:1, итог серии – 1-4).

Среди действующих игроков по пять очков в матчах плей-офф при угрозе вылета набирали также форварды Леон Драйзайтль (2017, «Эдмонтон Ойлерз») и Шон Кутюрье (2018, «Филадельфия»).