Главная Хоккей Новости

«Этот финал логике не подлежит». Плющев — о серии «Локомотива» с «Ак Барсом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-1). Четвёртый матч серии состоится сегодня, 17 мая, и начнётся в 14:30 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
«Такие качели прокомментировать сложно. Подметить можно, что соперники достаточно равные, но играют в разный хоккей. Одни больше связаны с тягучей обороной, другие с агрессивной атакой. Команды дополняют друг друга, сохраняя равновесие.

Если смотреть по сюжету, то такого исхода быть не могло. Трудно было предположить, что игры сложатся таким образом. Не вижу логики в этом. Чёткого предпочтения к командам у меня нет, потому что я в равной степени с ними связан. Хотелось бы видеть хороший хоккей в первую очередь.

А эти игры мне действительно сложно прокомментировать. По идее, когда «Ак Барс» выиграл во втором матче, то ясно было, что он сделает всё, чтобы взять ещё одну победу на своей площадке и создать отрыв. Получается так, как получается. Этот финал логике не подлежит», – приводит слова Плющева «Советский спорт».

Матч «Ак Барс» — «Локомотив» 17 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
