«Неплохо, да?» Луукконен — о пяти очках Далина в шестом матче «Баффало» с «Монреалем»

Вратарь «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен высказался о 5 (1+4) очках капитана команды Расмуса Далина в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (8:3, 3-3).

«Пять очков – неплохо, да? Для нас это была игра на выбывание, и наш капитан проявил себя. Вот что значит быть лидером. Дело не всегда в том, чтобы кричать громче всех на скамейке или в раздевалке. Нужно брать игру в свои руки, когда это необходимо. И сегодня он прекрасно справился с этим», – приводит слова Луукконена официальный сайт НХЛ.

Седьмой матч серии состоится в ночь на 19 мая и начнётся в 2:30 мск. Игра пройдёт в Баффало.