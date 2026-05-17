«Неплохо, да?» Луукконен — о пяти очках Далина в шестом матче «Баффало» с «Монреалем»
Вратарь «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен высказался о 5 (1+4) очках капитана команды Расмуса Далина в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (8:3, 3-3).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32     1:1 Джекай (Эванс) – 01:40     2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp)     3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh)     3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp)     3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00     3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp)     3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59     3:6 Куинн (Томпсон, Далин) – 49:58 (pp)     3:7 Томпсон – 54:12     3:8 Метса (Маклауд, Далин) – 57:49 (pp)    

«Пять очков – неплохо, да? Для нас это была игра на выбывание, и наш капитан проявил себя. Вот что значит быть лидером. Дело не всегда в том, чтобы кричать громче всех на скамейке или в раздевалке. Нужно брать игру в свои руки, когда это необходимо. И сегодня он прекрасно справился с этим», – приводит слова Луукконена официальный сайт НХЛ.

Седьмой матч серии состоится в ночь на 19 мая и начнётся в 2:30 мск. Игра пройдёт в Баффало.

