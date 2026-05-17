Кто станет последним полуфиналистом Кубка Стэнли?

Завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на льду «Белл-центра» и закончилась победой гостей со счётом 8:3. Таким образом, счёт в серии стал равным — 3-3.

В составе хозяев отличились канадский защитник Арбер Джекай, российский нападающий Иван Демидов, а также канадский форвард Джейк Эванс.

У гостей заброшенными шайбами отметились шведский защитник Расмус Далин, американский форвард Джейсон Цукер, канадские нападающие Зак Бенсон и Джек Куинн (дважды), а также финский форвард Конста Хелениус и американский нападающий Тейдж Томпсон. Точку в матче поставил американский защитник Зак Метса.

Решающая игра серии между командами состоится 19 мая в Баффало. Начало — в 2:30 мск.