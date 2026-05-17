«Горжусь ребятами». Главный тренер «Баффало» Рафф — о победе над «Монреалем»
Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф прокомментировал победу команды в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли над «Монреаль Канадиенс» (8:3, 3-3). «Сэйбрз» проигрывали со счётом 1:3 к середине первого периода, но после замены вратаря забросили семь шайб, при том не пропустив ни одной.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Окончен
3 : 8
Баффало Сэйбрз
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32 1:1 Джекай (Эванс) – 01:40 2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp) 3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh) 3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp) 3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00 3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp) 3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59 3:6 Куинн (Томпсон, Далин) – 49:58 (pp) 3:7 Томпсон – 54:12 3:8 Метса (Маклауд, Далин) – 57:49 (pp)
«Горжусь ребятами. Сегодня утром мы говорили о том, что каждый должен показать свою лучшую игру. Регулярный чемпионат ничего не значит. Серия с «Бостоном» ничего не значит. И пять игр, прошедших в этой серии, тоже ничего не значат. Сегодняшняя игра для нас была решающим моментом. И мы должны были показать свою лучшую игру», – приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ.
