«Горжусь ребятами». Главный тренер «Баффало» Рафф — о победе над «Монреалем»

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф прокомментировал победу команды в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли над «Монреаль Канадиенс» (8:3, 3-3). «Сэйбрз» проигрывали со счётом 1:3 к середине первого периода, но после замены вратаря забросили семь шайб, при том не пропустив ни одной.

«Горжусь ребятами. Сегодня утром мы говорили о том, что каждый должен показать свою лучшую игру. Регулярный чемпионат ничего не значит. Серия с «Бостоном» ничего не значит. И пять игр, прошедших в этой серии, тоже ничего не значат. Сегодняшняя игра для нас была решающим моментом. И мы должны были показать свою лучшую игру», – приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ.