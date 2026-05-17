Кэссиди: знаю, что несколько клубов обращались к «Вегасу» на мой счёт

Бывший главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди поделился мыслями относительно вариантов продолжения карьеры. Ранее появилась информация, что «рыцари» не разрешили «Эдмонтон Ойлерз» провести переговоры со специалистом.

«Вегас» должен дать разрешение на переговоры. Они находятся в разгаре серии плей-офф (комментарий был дан до победы «Голден Найтс» в шестом матче над «Анахайм Дакс». – Прим. «Чемпионата»). К тому же они разбирались с ситуацией Брейдена Макнэбба.

Я уважаю заботы клуба, но знаю, что несколько клубов обращались на мой счёт. Надеюсь, в какой-то момент они дадут разрешение на переговоры, потому что я тренер, и это то, чем я хочу заниматься», – приводит слова Кэссиди Sportskeeda.