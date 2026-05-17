Россия U18 уступила сборной СХЛ на Кубке Будущего

Сегодня, 17 мая, в Новосибирске завершился матч Кубка Будущего между сборными России U18 и СХЛ. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хоккеисты команды СХЛ со счётом 5:4.
На второй минуте нападающий сборной СХЛ Егор Борисов забил первый гол. На 17-й минуте форвард Росси U18 Ярослав Ткачёв сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Илья Сурков вывел команду СХЛ вперёд. На 28-й минуте форвард Александр Трапезников забросил третью шайбу в ворота юниорской сборной России. На 29-й минуте нападающий Борис Хачатуров укрепил преимущество СХЛ.
На 41-й минуте форвард Артём Фролов сократил отставание России U18. На 44-й минуте Фролов отыграл ещё одну шайбу юниорской команды, оформив дубль. На 57-й минуте нападающий команды СХЛ Максим Лялин забил пятый гол. На последней минуте форвард Иван Рябов сократил отставание России U18, установив окончательный счёт — 5:4.
- 17 мая 2026
-
12:18
-
11:54
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:52
-
10:26
-
10:04
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:26
-
08:12
-
07:05
-
07:03
-
06:03
-
05:59
-
05:03
-
04:29
-
04:13
-
03:41
-
02:45
-
01:52
-
01:33
- 16 мая 2026
-
23:54
-
23:46
-
23:40
-
23:39
-
23:30
-
23:10
-
22:48