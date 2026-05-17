Россия U18 уступила сборной СХЛ на Кубке Будущего

Сегодня, 17 мая, в Новосибирске завершился матч Кубка Будущего между сборными России U18 и СХЛ. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хоккеисты команды СХЛ со счётом 5:4.

На второй минуте нападающий сборной СХЛ Егор Борисов забил первый гол. На 17-й минуте форвард Росси U18 Ярослав Ткачёв сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Илья Сурков вывел команду СХЛ вперёд. На 28-й минуте форвард Александр Трапезников забросил третью шайбу в ворота юниорской сборной России. На 29-й минуте нападающий Борис Хачатуров укрепил преимущество СХЛ.

На 41-й минуте форвард Артём Фролов сократил отставание России U18. На 44-й минуте Фролов отыграл ещё одну шайбу юниорской команды, оформив дубль. На 57-й минуте нападающий команды СХЛ Максим Лялин забил пятый гол. На последней минуте форвард Иван Рябов сократил отставание России U18, установив окончательный счёт — 5:4.