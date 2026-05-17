Россия U18 — Сборная СХЛ, результат матча 17 мая 2026 года, счет 4:5, Кубок Будущего

Россия U18 уступила сборной СХЛ на Кубке Будущего
Сегодня, 17 мая, в Новосибирске завершился матч Кубка Будущего между сборными России U18 и СХЛ. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хоккеисты команды СХЛ со счётом 5:4.

17 мая 2026, воскресенье. 09:30 МСК
Россия U18
Окончен
4 : 5
Сборная СХЛ
0:1 Борисов (Присталов, Трапезников) – 01:38 (5x5)     1:1 Ткачёв (Бабкин, Кожевников) – 16:13 (5x5)     1:2 Сурков (Вещунов) – 24:20 (5x5)     1:3 Трапезников (Присталов, Борисов) – 27:22 (5x5)     1:4 Хачатуров (Вещунов) – 28:57 (5x5)     2:4 Фролов (Савин, Кожевников) – 40:40 (5x4)     3:4 Фролов (Булгаков, Миляев) – 43:53 (5x5)     3:5 Лялин (Хачатуров) – 56:51 (5x5)     4:5 Рябов (Булгаков, Фролов) – 59:57 (6x4)    

На второй минуте нападающий сборной СХЛ Егор Борисов забил первый гол. На 17-й минуте форвард Росси U18 Ярослав Ткачёв сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Илья Сурков вывел команду СХЛ вперёд. На 28-й минуте форвард Александр Трапезников забросил третью шайбу в ворота юниорской сборной России. На 29-й минуте нападающий Борис Хачатуров укрепил преимущество СХЛ.

На 41-й минуте форвард Артём Фролов сократил отставание России U18. На 44-й минуте Фролов отыграл ещё одну шайбу юниорской команды, оформив дубль. На 57-й минуте нападающий команды СХЛ Максим Лялин забил пятый гол. На последней минуте форвард Иван Рябов сократил отставание России U18, установив окончательный счёт — 5:4.

