Матч-центр:
Давыдов — о финале КГ: если у «Локомотива» так пойдёт и дальше, интриги не будет

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-1). Четвёртый матч серии состоится сегодня, 17 мая, и начнётся в 14:30 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
– Виталий Семёнович, в третьем матче финала «Локомотив» уверенно выиграл в Казани – 4:1 и ведёт в серии – 2-1. Что скажете?
– Скажу, что это был один из лучших матчей «Локомотива» в этом сезоне. Ярославль сразу же взял игру под контроль, а Казань выглядела медлительной, не верящей в свои силы. Если дело так пойдёт и дальше, то и в финальной серии – как и во многих других в этом плей-офф – интриги не будет.

– Для вас такая игра «Локомотива» – сюрприз?
– Изначально говорил о том, что разговоры о превосходстве команд Восточной конференции очень сомнительны. У нас на Западе в этом сезоне видел много матчей, которые по своему уровню превышали восточные. В том числе в исполнении московского «Динамо». Поэтому превосходство Ярославля для меня не сюрприз. Другое дело, что Казань ещё способна побороться.

– Как?
– «Ак Барс» – мощная команда, она будет искать счастье в силовой игре, в драчках, даже в каких-то грязных эпизодах. В этом основной шанс Казани, – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

Матч «Ак Барс» — «Локомотив» 17 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
