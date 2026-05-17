Главный тренер «Монреаля» прокомментировал поражение от «Баффало»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о поражении от «Баффало Сэйбрз» (3:8, 3-3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. К середине первого периода канадский клуб вёл со счётом 3:1, однако упустил преимущество, пропустив ещё семь шайб и не забросив больше ни одной.

«Мне кажется, мы хорошо умеем идти вперёд после таких ситуаций. Именно это мы намерены делать и дальше. Я не говорю «восстанавливаться», потому что это ведь означает возвращение в ту точку, где ты уже был. Фраза «идти вперёд» означает, что ты продвинулся дальше. Это физика», – приводит слова Сан-Луи официальный сайт НХЛ.