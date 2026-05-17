Главный тренер «Монреаля» прокомментировал поражение от «Баффало»
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о поражении от «Баффало Сэйбрз» (3:8, 3-3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. К середине первого периода канадский клуб вёл со счётом 3:1, однако упустил преимущество, пропустив ещё семь шайб и не забросив больше ни одной.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Окончен
3 : 8
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32     1:1 Джекай (Эванс) – 01:40     2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp)     3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh)     3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp)     3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00     3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp)     3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59     3:6 Куинн (Томпсон, Далин) – 49:58 (pp)     3:7 Томпсон – 54:12     3:8 Метса (Маклауд, Далин) – 57:49 (pp)    

«Мне кажется, мы хорошо умеем идти вперёд после таких ситуаций. Именно это мы намерены делать и дальше. Я не говорю «восстанавливаться», потому что это ведь означает возвращение в ту точку, где ты уже был. Фраза «идти вперёд» означает, что ты продвинулся дальше. Это физика», – приводит слова Сан-Луи официальный сайт НХЛ.

