«Монреаль» пропустил восемь шайб и повторил антирекорд клуба для домашних игр в плей-офф

«Монреаль Канадиенс» проиграл «Баффало Сэйбрз» (3:8) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026 со счётом 3:8. Как сообщает StatsCentre в социальной сети Х, канадская команда повторила клубный антирекорд по числу пропущенных шайб в одной игре плей-офф НХЛ на своей арене. Счёт в серии стал равным — 3-3.

Ранее клуб дважды пропустил по восемь голов в домашних кубковых встречах – от «Чикаго Блэкхоукс» (1973, пятый матч финала Кубка Стэнли, 7:8, итог серии – 4-2) и «Каролины Харрикейнз» (2002, шестой матч серии второго раунда, 2:8, счёт в серии – 2-4).

Решающая игра серии между командами состоится 19 мая в Баффало. Начало — в 2:30 мск.