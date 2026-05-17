Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» пропустил восемь шайб и повторил антирекорд клуба для домашних игр в плей-офф

«Монреаль» пропустил восемь шайб и повторил антирекорд клуба для домашних игр в плей-офф
Комментарии

«Монреаль Канадиенс» проиграл «Баффало Сэйбрз» (3:8) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026 со счётом 3:8. Как сообщает StatsCentre в социальной сети Х, канадская команда повторила клубный антирекорд по числу пропущенных шайб в одной игре плей-офф НХЛ на своей арене. Счёт в серии стал равным — 3-3.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32     1:1 Джекай (Эванс) – 01:40     2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp)     3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh)     3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp)     3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00     3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp)     3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59     3:6 Куинн (Томпсон, Далин) – 49:58 (pp)     3:7 Томпсон – 54:12     3:8 Метса (Маклауд, Далин) – 57:49 (pp)    

Ранее клуб дважды пропустил по восемь голов в домашних кубковых встречах – от «Чикаго Блэкхоукс» (1973, пятый матч финала Кубка Стэнли, 7:8, итог серии – 4-2) и «Каролины Харрикейнз» (2002, шестой матч серии второго раунда, 2:8, счёт в серии – 2-4).

Решающая игра серии между командами состоится 19 мая в Баффало. Начало — в 2:30 мск.

Материалы по теме
«Баффало» выжил! Закамбэчил после кошмарного начала и забил восемь голов «Баффало» выжил! Закамбэчил после кошмарного начала и забил восемь голов
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею? Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android