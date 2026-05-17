Потанин — о лимите на легионеров в КХЛ: если менять, то только в сторону увеличения

Президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин заявил, что действующий в КХЛ лимит на легионеров является оптимальным.

— Нужен ли в КХЛ лимит на легионеров?

— Да, но он не должен быть слишком жёстким. В ином случае придётся очень жёстко за легионеров конкурировать по цене. И важно привлекать в нашу лигу другую культуру хоккея. Она тоже должна жить. Мы ведь претендуем на то, чтобы у нас лига была международная, тянулась бы к уровню НХЛ.

Мы на сегодняшний день этого уровня не достигаем. Но КХЛ реально вторая в мире, сильнее и скандинавских, и других европейских лиг. А для этого надо вбирать в себя разные школы, разные традиции. Поэтому легионеров должно быть достаточно много.

Кроме того, слишком жёсткий лимит на легионеров создает тепличные условия для роста российских игроков. Тренеры вынуждены включать их в состав, даже если они не до конца готовы. И нельзя их заменить более качественным игроком из числа легионеров.

Поэтому нужен баланс. Не надо создавать тепличных условий, но и не нужно засилье легионеров как в том же баскетболе, где нет места для молодых российских игроков. Они вообще расти не могут. Играют только отставники из североамериканских клубов. Это перегиб в другую сторону.

Сейчас в КХЛ, я считаю, есть оптимальный лимит в пять иностранцев на клуб. И если его менять, то я бы пошёл только в сторону увеличения, — приводит слова Потанина «Матч ТВ».